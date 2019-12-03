خمسة متغيرات تعيد رسم ملامح السفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحلات الطيران المخفضة

لم يعد يقتنع أغلبية الناس بمنطق العمل بجد طوال العام مع ترقب العطلة السنوية التي تدوم ثلاثة أسابيع؛ حيث رصد الباحث في دراسات العطلات «فيليب فاجنر» تزايد الاتجاه خلال الأعوام الماضية نحو قضاء رحلات أكثر وأقصر. وربط فيليب مباشرة بين هذا التوجه ونمو رحلات الطيران الاقتصادية حول أنحاء العالم، ويقول الخبير في السياحة هورست أوباستشوسكي، إن هذا جزء من توجه اجتماعي أكبر بخوض تجارب أكثر في وقت أقل.

معلومات أكثر ومفاجآت أقل

حجزت رحلة طيرانك وإقامتك الفندقية والسيارة التي ستقلك ببضع نقرات من إصبعك، تبحث عن مقهى؟ لا مشكلة، يمكنك استعراض الآراء بنقرة أخرى. أي طريق نسلك؟ برنامج خرائط جوجل يتولى المهمة. يقول أوباستشوسكي، إن زيادة المعلومات عن الحد الملائم يمكن أن تجعل عطلة خفيفة مصدر توتر نفسي. وربما لهذا السبب تبقى الرحلات الشاملة الأكثر شعبية. ليتولى منظمو الرحلة مهمة التخطيط، فالتفاصيل تنكشف فقط في الطائرة.

مواقع التواصل الاجتماعي

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قبل العصر الرقمي، كان من المقبول صعوبة التواصل مع المسافر، وغالباً ما كانت بطاقاتك البريدية لا تصل إلى مرسليها قبل أن تعود إلى منزلك. وكان بإمكانك وقتها مشاركة صور مغامراتك بعد عودتك.

يوضح أوباستشوسكي أن الوضع مختلف حالياً بالكامل، والبيت ليس بعيداً أبداً. فمواقع التواصل الاجتماعي تسمح لأصدقائك وأفراد عائلتك بالمشاركة في إجازتك. مما يزيد الضغوط على رحلتك بشكل غير مرغوب فيه.

نمو ظاهرة السياحة الزائدة

كتب الشاعر الألماني هانز ماجنوز إنتسنسبيرجر ذات مرة، أن السائح يفسد ما يسعى إليه. ظاهرة السياحة المفرطة أصبحت موضوعاً مهماً حول العالم مؤخراً. فالعديد من الوجهات السياحية الشهيرة بلغت طاقتها الاستيعابية. وتناقش مقاصد مفضلة أهمها فينسيا الحد من السياحة أو إعادة توجيه الزائرين إلى مواقع جذب ذات إقبال أقل. ويقول النقاد، إن نمو خدمات موقع اير.بي.ان.بي الإلكتروني، أدى إلى زيادة الإيجارات.

تأثير الطيران في المناخ

بينما تسيطر قضية التغير المناخي على المناقشات العامة، يوجه المزيد من المراقبين أصابع الاتهام إلى الانبعاثات الصادرة من حركة الطيران الكثيفة. يقول أوباستشوسكي: «إن هناك فجوة كبيرة بين إدراك المشكلة والسلوك الحقيقي». ويضيف أنه في النهاية، قليل جداً من المسافرين يمتنعون عن الطيران لأجل التغير المناخي، فالعطلات تظل هي الأسلوب الأكثر شيوعاً للتعبير عن السعادة. «وبالتأكيد لن يتغير بسبب الجدل حول المناخ». (د.ب.أ)