شكرا لقرائتكم خبر عن عبثية حرب الملكية الفكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مارتن وولف *

في سباق المئة عام الماضية، ارتكبت الصين تجاوزات في حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات غير الصينية ما يجعلها أكبر المتورطين في عمليات سرقة تلك الحقوق.

ما الذي يشترك فيه الورق والطباعة والبارود والبوصلة؟ الجواب هو أنها اختراعات صينية. وبدونها لكان التقدم الأوروبي منذ القرن الخامس عشر وما بعده، أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلًا.

يوضح هذا المثال أسباب رغبتنا في أن تتدفق المعرفة المتولدة عبر العالم. المعرفة أيضاً «تريد أن تكون حرة»؛ لأنه خلافاً لوضع أي سلعة أخرى، فإن استخدامي لفكرتك لا يمنعك أنت أو أي شخص آخر من استخدامها. وفي علم المصطلحات تعتبر المعرفة «لا تنافسية» في الاستهلاك، ما يمنحها ميزة كونها «مصلحة عامة».

لكن ابتكار الفكرة الجديدة ربما كان مكلفاً. فإذا عرفت مسبقا أني (وأي شخص آخر) يمكنني استخدامها دون تعويض، فقد أكون أقل حماسة لتطوير الفكرة أصلاً. هذه مشكلة تشغل العالم كله وقد وضعت قوانين حقوق الملكية الفكرية لحلها، من خلال توفير فرصة «احتكار مؤقت» للفكرة المبتكرة.

ومع ذلك، لا يزال العالم يفقد تدريجياً فرصة المنافسة الحرة، ويفقد القدرة على البناء بحرية على أفكار الشعوب الأخرى. في المدى الطويل، نحن المستفيدون من مجموعة واسعة من الأفكار، بدءاً من اختراع العجلة الدوارة حتى اليوم. يمكن القول، هذه هي الخاصية المميزة للبشر.

نحن إذاً أمام مفاضلة بين حل مشكلة المنافسة الحرة، عن طريق منح الاحتكارات المؤقتة، وإفساد تلك المنافسة من خلال إتاحة الأفكار الإبداعية لكل من هب ودب فور ظهورها. لهذا السبب، فإن الاحتكارات المؤقتة ليست هي الطريقة الوحيدة لتحفيز الابتكار. بل إن البدائل تشمل البحوث المدعومة والجوائز الهادفة. لا شك أن نظام حقوق الملكية الفكرية يوفر بعض المزايا. لكنه حل وسط غير مكتمل بين المصالح المتضاربة، والتي ربما يكون أحد أطرافها، وهي الحاضنات، أكثر قوة وأوسع نفوذاً.

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ويذهب جوزيف ستيجليتز، الحائز جائزة نوبل، إلى أبعد من ذلك، بحجة أنه من خلال الحد من مجموعة الأفكار المتاحة حديثاً، والتي يمكن للآخرين استخلاصها وبزيادة حجم محمية «المشاعات المعرفية»، قد تؤدي أنظمة الملكية الفكرية المتشددة إلى الحد من الابتكار، و هروب الاستثمارات الداعمة له. وهنا تصبح المنافسة الحرة القضية الأهم.

تعد حقوق الملكية في الأفكار ذات قيمة كبيرة، لدرجة أنها أصبحت مصدراً مهماً للنزاعات الدولية. في سباق المئة عام الماضية، ارتكبت الصين تجاوزات في حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات غير الصينية، ما يجعلها أكبر المتورطين في عمليات سرقة تلك الحقوق. وهذا ما مكن الصينيين من التقدم السريع في عالم التقنية، ولكن على حساب ضحاياهم.

وليست اتهامات سرقة حقوق الملكية الفكرية جديدة على دول العالم. لكن منذ دخول الصين على الخط بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، أصبحت سياساتها التجارية أقل حمائية من سياسات الولايات المتحدة. كما بذلت جهداً كبيراً لتنفيذ التزامات منظمة التجارة العالمية بشأن الملكية الفكرية. ولكن، في نظر شركائها، كان هذا غير كافٍ على الإطلاق. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الأنظمة القانونية الصينية ناقصة ولن ترضي غيرها؛ لأن الصين مصممة على اللحاق بالدول الأكثر تقدماً، تماماً كما سعت الولايات المتحدة للحاق بالركب في القرن التاسع عشر من خلال سياسة حمائية محكمة.

ويبدو أن الصين لن تقبل بأن تكون أقل شأناً، كما يجب ألّا نقبل نحن لها بتلك المكانة الدونية الدائمة. بل يجب أن نطالب بالاستفادة من طاقات الشعب الصيني للبناء على أفكارنا. هذه هي الطريقة التي يحدث بها التقدم. وهذا ما يجب أن يحدث وهو يحدث بالفعل.

وهنا نخلص إلى استنتاجات رئيسية أربعة.

أولاً، حقوق الملكية الفكرية الحالية ليست حقوقاً أخلاقية أو اقتصادية مطلقة. هناك حل وسط، إذ يمكن القول إن الحمائية أصبحت مفرطة حالياً؛ حيث تمنح حقوق الطبع والنشر لآجال طويلة جداً، وتمنح براءات الاختراع بسهولة بالغة، وهذا يعزز الاحتكار.

ثانياً، رغبة الصين في الوصول إلى أفضل التقنيات أمر لا مفر منه، ومن المحتمل أن تكون مفيدة على المدى الطويل. ولا يمكن لأحد أن يوقف تدفق المعرفة ولا حتى تسريبها.

ثالثاً، تعد الصين مصدراً للمعرفة الجديدة. لهذا السبب، يتزايد اهتمامها بحماية الملكية الفكرية. يجب أن يكون هذا أساساً لتسوية جديدة بين الصين وشركائها. وعلى المدى الطويل، يجب أن نتوقع أن يصبح تدفق الأفكار مستمراً في اتجاهين.

أخيراً، يجب على المسؤولين في الدول المتقدمة تخفيف التركيز على حماية المعرفة التي لديهم، وزيادة التركيز على الموارد والمؤسسات التي تدعم الابتكار. فقيمة المعرفة المتاحة حالياً تتآكل أثناء تدفقها.

وخلاصة القول، يتعين على البلدان المرتفعة الدخل أن تتخذ موقفاً موحداً من أجل التوصل إلى تسوية جديدة مع الصين كدولة متقدمة، على أساس المنفعة المتبادلة داخل منظمة التجارة العالمية. يجب أن تكون حماية الملكية الفكرية جزءاً من أي مناقشة تتعلق بالعلاقات الدولية. لكن المطالب يجب أن تكون معقولة. والصين مصممة على أن تصبح محرك الابتكار، وقد نجحت في بعض المجالات. قد يكون ممكناً وقف تفوقها لكن وقف تقدمها مستحيل.

* فاينانشل تايمز