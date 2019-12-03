4700 مستثمر و1904 شركات في قطاع دبي الصناعي

نجحت دبي في رفع مستوى تنافسية مناطقها الصناعية عالمياً بفضل جهودها المتواصلة في خلق مناطق متطورة تتمتع ببنية تحتية مميزة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية على وجه الخصوص، حيث ارتفع عدد الشركات في الإمارة خلال الفترة الممتدة من 2006 وحتى 2018 من 1065 إلى 1904 شركات صناعية، بنسبة نمو 78.8%، حسب تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، كما تجاوز عدد المستثمرين في القطاع الصناعي في الفترة نفسها 4700 مستثمر.

لا شك أن القطاع الصناعي في دبي له تأثيراته على القطاعات الأخرى، لا سيما القطاع العقاري الذي يرتبط نشاطه به، في ظل كل التسهيلات التي أقرتها الحكومة مؤخراً في مجال الاستثمار الصناعي جاءت في صالح نمو القطاع العقاري من حيث رفع مستوى الطلب والإقبال على عقارات الأراضي الصناعية وعقارات سكن الموظفين والمستودعات والمخازن، مستدلاً بمستوى استقرار الأسعار على العقارات الصناعية مقارنة بالعقارات السكنية.

مميزة وجاذبة

وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات: «على الرغم من ما حققه القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إلا أنه يترتب علينا بذل المزيد من الجهود للاهتمام به من وجهة نظر عقارية، حيث يلاحظ أن أغلب المحللين يركزون على تحليل مستوى أداء القطاع السكني بالدرجة الأولى، ويترصدون باستمرار الوقت المناسب للاستثمار في هذا القطاع ويتغافلون بذلك عن عقارات القطاع الصناعي، لذلك لم يستحوذ العقار الصناعي على حقه من الاهتمام وتحليل السوق الخاص به كما هو الحال بالنسبة للعقار السكني».

وأوضح الحمادي أن هناك العديد من الأراضي الصناعية المخصصة لأغراض الصناعة وقطاع التخزين بجميع أشكاله، في مناطق مميزة وجاذبة في دبي كمنطقة «جبل علي الصناعية الأولى» التي تحتوي على أكثر من 10 ملايين قدم مربعة من الأراضي الصناعية، و«الورسان» التي تضم مالا يقل عن 500 ألف قدم مربعة من الأراضي وعشرات ملايين الأقدام المربعة في الأراضي المتوفرة بالمناطق المتخصصة مثل «مدينة دبي الصناعية» و«مجمع دبي للاستثمار»، تحتاج إلى تسليط الضوء عليها من طرف المعنيين في السوق والمحللين لدعمها ودعم المترصدين للفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي لاتخاذ خطوة جدية نحو الاستثمار والخروج من قوقعة التفكير المستمر والتردد بسبب قلة المعلومات عن تلك المناطق.

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وتتراوح أسعار بيع الأراضي الصناعية في منطقة جبل علي بين 300 و 350 درهماً للقدم المربعة، بينما تتباين أسعار التأجير بين 3 و 5 درهم. أما «الورسان الصناعية» فتبدأ أسعار البيع عند 365 لتصل إلى 580 درهماً للقدم المربعة. ويبلغ سعر تأجير القدم المربعة في «دبي الصناعية» و«مجمع دبي للاستثمار حول 4-5 دراهم على التوالي.

شح المعلومات

ويرى الحمادي أن الكثير من المترقبين لسوق العقار الصناعي في الإمارة يتراجعون عن قرار تملك عقار صناعي بسبب عدم إلمامهم الشامل بمجريات السوق والعقار ذاته لشح المعلومات المتداولة عنه وأحياناً كثيرة تكون منعدمة تماماً، كما يعتبر الحمادي هذه النقطة ثغرة يجب الانتباه لها لتعزيز نجاح استراتيجية دبي الصناعية 2030 بمحاورها الأساسية المتمثلة في التمويل الصناعي، تطوير البنية التحتية الصناعية، الترويج للصناعات المحلية وتأهيل صناعيين وخبراء المستقبل، والخروج بمنتجات مبتكرة مثل المستودعات التجارية والصناعية بنظام عقود الإيجار المنتهية بالتملك وتوفير المصانع والمنشآت الصناعية لهدف بيعها وتنشيط القطاع ولتبسيط الفترة الزمنية للمشاريع لتواكب متطلبات السوق وأيضاً إيجاد أسواق مبتكرة لتجارة الجملة وإعادة التصدير.

وقال الحمادي:«إذا فهمنا مدى أهمية القطاع الصناعي وتأثيره في القطاع العقاري، سيتوجه الجميع لترصد الأوقات المناسبة للاستثمار في العقارات الصناعية أكثر من ترصدهم للعقارات السكنية».

وأكد أن الوقت قد حان لرفع كفاءة قطاع العقارات الصناعية ومنحه الحصة الكاملة من المتابعة والمراقبة السوقية والتركيز على المناطق الصناعية المميزة التي تحويها الإمارات كمنطقة «جبل علي الأولى» ذات الموقع الإستراتيجي والتي توفر للتملك الحر والتملك طويل الأجل، مجموعة أراضٍ صناعية متميزة متنوعة الاستخدام بين سكن للعمال والموظفين، المستودعات الصناعية والورش والمعامل المتخصصة.