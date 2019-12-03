«بتروكم» تفتتح منشأة لإنتاج سوائل الحفر في الكويت الشهر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد سمير أنور مدير منطقة الكويت والعراق واليمن في شركة بتروكم التابعة لمجموعة المزروعي لخدمات الطاقة الإماراتية أن الشركة بصدد افتتاح منشأة جديدة في دولة الكويت في منتصف الشهر القادم متخصصة في انتاج سوائل الحفر وتقديم الخدمات ذات الصلة في صناعة الغاز والبترول.

وأوضح أنور أن المنشأة الجديدة ستنتج أيضاً العديد من المواد الكيماوية عالية الجودة وتوفيرها لشركة نفط الكويت، حيث تحرص المنشأة على تزويد عملائها بخدمات نوعية والعمل بكفاءة تشغيلية عالية وتحقيق قيمة مضافة داخل الكويت.

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وذكر أن المنشأة الجديدة ستوفر 50 وظيفة جديدة لمواطني دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الأجانب، ويتوقع خلال السنوات الخمس القادمة ارتفاع عدد الموظفين إلى 100 موظف.

وقال: ستوفر شركة بتروكم خدمات الحفر والتزويد بالسوائل لتطوير المشاريع التي تنفذها شركة نفط الكويت. كما ستوفر الشركة عدة أنواع من سوائل الحفر القائمة على الماء، أما المنتج الرئيسي فسيكون السوائل القائمة على النفط، حيث أن منشأة الكويت عبارة عن محطة طينية سائلة مخصصة لخلط سوائل الحفر الجديدة ومعالجة السوائل المرتجعة.

وأضاف: يعتمد نموذج أعمالنا التشغيلي على التعاون مع عملائنا، والشراكة معهم على المدى الطويل.