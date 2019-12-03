شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات تطلب خفض أسعار البيانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت سلطات حماية المنافسة في جنوب إفريقيا أكبر شركتين للمحمول في البلاد بتعزيز الجهود لخفض أسعار نقل البيانات خلال الشهرين المقبلين، حتى لا تتعرضان للمساءلة القانونية. ونقلت «بلومبيرج» عن تمبينكوسي بوناكيل رئيس جهاز المنافسة في جنوب إفريقيا، قوله: «إن شركة «فودافون» ومجموعة «إم.تي.إن» للاتصالات يمكنهما خفض رسوم نقل البيانات بنسبة تتراوح بين 30 و50%». وأضاف: إن التعديلات في قيمة الرسوم لابد أن تكون «مستدامة وفورية». (د ب أ)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات تطلب خفض أسعار البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.