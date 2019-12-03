شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج روسيا النفطي في نوفمبر يتجاوز اتفاق «توازن السوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إنتاج روسيا من النفط في شهر نوفمبر متجاوزاً اتفاق توازن السوق بين أوبك وشركائها من خارج المنظمة وفي مقدمتهم روسيا.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية الاثنين أن إنتاج البلاد النفطي بلغ 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر مرتفعاً عن 11.229 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
وحسب اتفاق توازن السوق بين أوبك وشركائها، القاضي بخفض المعروض النفطي بقيمة 1.2 مليون برميل يومياً وافقت روسيا على خفض إنتاجها في 2019 بمعدل 228 ألف برميل يومياً إلى 11.18 مليون برميل.
وكان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قال إن روسيا تهدف إلى الالتزام بحصتها ضمن اتفاق أوبك وشركائها في نوفمبر.
ويجتمع أعضاء أوبك وشركاؤهم من خارج المنظمة الخميس والجمعة في فيينا لمناقشة اتفاق توازن السوق.
وحسب الأرقام الرسمية الروسية، وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.019 مليون مقابل 47.49 في أكتوبر.
وكان إنتاج الغاز الشهر الماضي 64.04 مليار متر مكعب، بما يعادل 2.13 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 61.97 مليار متر مكعب في أكتوبر.
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