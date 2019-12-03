الإمارات سباقة في الاهتمام بإفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكد راسم زوق الرئيس التنفيذي لستاندرد بنك في الشرق الأوسط أن البنك يتخذ من دبي مقراً اقليمياً له لعمليات الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المعاملات المصرفية عبر البنك بين الدول العربية ودول إفريقيا يصل إلى مليارات الدولارات، وهو أكبر بنك في إفريقيا، ويعمل في 20 دولة ضمن القارة، كما يتواجد في 5 دول تشمل كلاً من الإمارات والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل بهدف استقطاب الاستثمارات إلى الدول الإفريقية التي يعمل فيها، ويتم تداول أسهمه باعتباره بنكاً مدرجاً في سوق جوهانسبورج ، وتبلغ قيمته السوقية 20 مليار دولار، ويصل حجم الأصول التي يديرها إلى 150 مليار دولار.وقال زوق: «يلعب البنك دوراً حيوياً في اقتصاديات الدول الإفريقية خاصة مع تعاونه مع البنك الصناعي والتجاري الصيني «آي سي بي سي» وهو أكبر بنك في العالم، حيث يمتلك البنك الصيني تقريباً 20 % من رأس مال«ستاندرد بنك» وذلك منذ 11 عاماً، في ظل هذا التعاون الاستراتيجي ، تمكن «ستاندرد بنك» من الدخول في العديد من المشاريع المهمة في إفريقيا ».

وأشاد زوق بالتعاون الوثيق بين «ستاندرد بنك» وغرفة تجارة وصناعة دبي خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى أن الغرفة تتبنى أهدافاً واضحة وتبذل جهوداً فعالة لتعزيز التعاون بين الإمارات ودول القارة الإفريقية.