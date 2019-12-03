شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتتاب في شريحة المؤسسات بطرح «أرامكو» يفوق ضِعفي المعروض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المستشارون الماليون للطرح العام الأولي ل«أرامكو» السعودية، أمس، إن المستثمرين من المؤسسات قدموا طلبات اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) للطرح العام الأولي المزمع للشركة، وهو ما يعادل أكثر من ضعف عدد الأسهم المعروضة للبيع.

وبدأت عملية بناء سجل الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ولديهم حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول لتقديم الطلبات. وتخطط «أرامكو» لبيع 1.5 في المئة من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار. وقالت «سامبا كابيتال» و«الأهلي كابيتال» و«إتش.إس.بي.سي» العربية السعودية، إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.

وسبق أن قالت «أرامكو» إنه سيتم تخصيص 0.5 في المئة من الطرح للمستثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات يصل لواحد في المئة، بما يعادل ملياري سهم.

ولم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلاً بشأن المستثمرين من المؤسسات؛ لكن «سامبا كابيتال» قالت في بيان منفصل الأسبوع الماضي إن أغلبية الطلبات أتت من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 في المئة فقط من العروض حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وجذبت شريحة الأفراد، التي أُغلقت في ذلك التاريخ، طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة من عدد الأسهم المعروضة.

وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي؛ إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدلاً من ذلك على تسويق الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها المحتمل للسهم في الخارج.

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واستحدثت بورصة «تداول» السعودية حداً أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15 في المئة في مسعى لتهدئة المخاوف حيال الوزن الذي سيكون عليه سهم «أرامكو» السعودية عند إدراجه بالبورصة.

ومن المتوقع أن تدرج شركة النفط المملوكة للدولة «أرامكو» 1.5 في المئة من أسهمها هذا الشهر في صفقة قد تجمع أكثر من 25 مليار دولار، وتتخطى الرقم القياسي للطرح العام الأولي المسجل باسم شركة مبيعات التجزئة الصينية «علي بابا» ببورصة نيويورك في 2014.

يُعد الطرح العام الأولي ل«أرامكو» اختباراً للبورصة السعودية؛ حيث تبلغ قيمة أضخم إدراج حتى الآن ستة مليارات دولار.

وقالت «تداول» في بيان «وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية».

تأتي الخطوة في إطار تحديث أوسع نطاقاً لمنهجية المؤشرات ببورصة «تداول»، والتي تتضمن مراجعة منهجية حساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول المملوكة لجهات حكومية.

وقال المدير التنفيذي لبورصة«تداول» خالد بن عبد الله الحصان في بيان «نسعى من خلال تحديث منهجية المؤشرات إلى تعزيز تطور السوق المالية السعودية، وضمان تحقيق توازن أكبر للمؤشرات، والذي يعكس بدوره صورة أكثر دقة لحركة السوق، ويعزز الإفصاحات المالية والشفافية، ويقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية في مؤشرات تداول».

وقالت «تداول» أيضاً إنها طبقت آلية «انضمام سريع» جديدة تسمح لأسهم الطروحات العامة الأولية بالانضمام إلى مؤشر السوق الرئيسية بنهاية اليوم الخامس من التداول.(رويترز)