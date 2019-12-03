شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة لمتابعيها: الرحلات البرية والبحرية مستنياك فى بحيرة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى للسياحة فى أسوان بالتزامن مع موسم احتفالات الكريسماس خلال ديسمبر الجارى، تلك المنطقة المتفردة فى مصر بثقافتها المميزة، والطبيعة الخلابة والمعابد الفرعونية الفريدة.

ودعت الهيئة متابعيها من خلال صفحتها بموقع تويتر لقضاء ثلاثة ليالى فى رحلة على سطح السفينة لبحيرة ناصر خلف السد العالى، وقالت فى تغريدة لها "الرحلات البرية والبحرية مستنياك في بحيرة ناصر".

ووضعت برنامج مختصر الرحلة والتى تتضمن زيارة معبد كلابشة، ثم الإبحار إلى وادى السبوة بالقرب من مدار السرطان، ثم معبد دكا والمعبد اليوناني الرومانى فى ميهاركا.

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وقالت "لكنها لا تنتهى عند هذا الحد؛ بعد ذلك ستبحر زيارة أبو سمبل للوقوف على شروق الشمس فوق الواجهة الرائعة للمعبد، وزيارة ليلية ليلا لمشاهدة الصوت والضوء".