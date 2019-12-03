شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على انخفاض من أعلى مستوى في 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح في ختام تعاملات الإثنين من أعلى مستوى سجلته في ستة أشهر وسط مبيعات على أسعر السلع الزراعية في بورصة شيكاغو نتيجة تجدد القلق إزاء الحرب التجارية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإمكانية فرض رسوم جمركية جديدة ضد الصين إذا لم تتوصل إلى اتفاق تجاري.



كانت العقود الآجلة للقمح قد ارتفعت يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، لكنها تعرضت الإثنين لعمليات جني أرباح.

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أثرت إشارات الصادرات الأمريكية الضعيفة أيضاً على أسعار القمح خال التعاملات حيث تشير إلى إمكانية تعرض الطلب للتراجع.



وبلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من القمح 246.968 ألف طن في تقرير وزارة الزراعة الصادر عن الأسبوع الماضي مقارنة بتصدير 434.703 ألف طن في الأسبوع السابق له، في حين توقع محللون أن تتراوح الصادرات بين 400 ألف و600 ألف طن.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 5.43 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.49 دولار وأقل سعر عند 5.42 دولار.