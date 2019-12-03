شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تخطط لتحديث الخصوصية للتوعية بسياستها الإعلانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تويتر" الإثنين تطوير سياستها المتعلقة بالخصوصية والتي تعتمد على منح مستخدمي منصة التغريدات الشهيرة معلومات عن البيانات التي يحصل عليها المعلنين.



وأكدت الشركة الأمريكية أنها ستنفذ سياسة الخصوصية الجديدة بداية من يناير/كانون الثاني عام 2020 بهدف المزيد من الشفافية للمستخدمين عند التعامل مع أطراف ثالثة كالمعلنين بموجب القوانين الدولية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" لحملات انتقادات لاذعة سبب تسريب بيانات المستخدمين واستغلالها لصالح أطراف أخرى كشركات إعلانية وأخرى بحثية على غرار فضيحة "فيسبوك" مع "كامبريدج أناليتيكا" في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.



هذا، وبدأت الفضائح تتوالى على كاهل شركات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بحماية الخصوصية وبيانات المستخدمين من الاستغلال في الإعلانات والشؤون السياسية والاستهلاكية لدى شركات التجزئة مثلا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 1.6% وأغلق جلسة الإثنين عند 30.4 دولار، وسجل أعلى سع عند 30.9 دولار وأقل سعر عند 29.9 دولار.