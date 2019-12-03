الاقتصاد

التوترات التجارية تهبط بالأسهم الأمريكية

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تراجعت بورصة وول ستريت اليوم الاثنين من مستويات قياسية مرتفعة سجلتها الأسبوع الماضي مع إحجام المستثمرين عن الشراء بعد بيانات مخيبة للآمال بشان قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وتجدد المخاوف حيال محادثات التجارة بين أمريكا والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 268.37 نقطة، أو 0.96 بالمئة، إلى 27783.04 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 27.11 نقطة، أو 0.86 بالمئة، ليغلق عند 3113.87 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 97.48 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 8567.99 نقطة.

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