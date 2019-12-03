شكرا لقرائتكم خبر عن التوترات التجارية تهبط بالأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 268.37 نقطة، أو 0.96 بالمئة، إلى 27783.04 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 27.11 نقطة، أو 0.86 بالمئة، ليغلق عند 3113.87 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 97.48 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 8567.99 نقطة.
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