شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 7.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750.3 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 935.13%، وبلغ أعلى سعر 05.14%، وأقل سعر 8.13%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 750.1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 966.13%، وبلغ أعلى سعر 99.13%، وأقل سعر 95.13%.