شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 2 - 12 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 2-12-2019.

إيقاف تداول 17 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء، مطاحن مصر العليا، جهينة للصناعات الغذائية، الألومنيوم العربية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العربية للخزف، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، ليسيكو مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، سيدى كرير للبتروكيماويات، القلعة للاستشارات المالية، العامة للصوامع والتخزين، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، حديد عز، رمكو لإنشاء القرى السياحية.

البورصة تخسر 11.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، وسط انخفاض أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 11.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.521 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 142.1 مليون ورقة مالية بقيمة 658.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.51%، والعرب على 10.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.83%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 73.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 24.7 جنيه، 6.1 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 13537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 16018 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5022 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37% ليغلق عند عند مستوى 478 نقطة.

وارتفعت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 116 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 3.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 2.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.29%

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- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.32%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 10.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.63%

- بنك الكويت الوطني بسعر إغلاق 37.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.68%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 100.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.05%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 13.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 37.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.93%

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 1.361 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.33%