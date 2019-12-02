شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض متأثراً بالقلق من احتدام الصراع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية واحتدام النزاع بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي أدى إلى مبيعات مكثفة في "وول ستريت".



وذكر محللو بنك "جيه بي مورجان تشيس" بأن "آبل" سوف تحدث تغييرات كبيرة في جوالات "آيفون" القادمة من أجل تعزيز مبيعاتها عالمياً.



وعلى الأرجح، ستكشف "آبل" عن أربع نسخ جديدة من "آيفون" في سبتمبر/أيلول عام 2020 وسوف تكون بأحجام شاشات مختلفة على أن تدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس "5 جي".

Advertisements



ومن جانبه، هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية ضد الصين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.



وقفز سهم "آبل" منذ بداية العام الجاري حتى اليوم بنحو 68% مما دعم قيمتها السوقية أعلى حاجز التريليون دولار مرة أخرى.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 1.1% وأغلق جلسة الإثنين عند 265.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 268.2 دولار وأقل سعر عند 263.4 دولار.