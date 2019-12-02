شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض معاودة الإغلاق أدنى 17 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين وسط مبيعات على المعادن النفيسة، وذلك رغم تجدد القلق التجاري في المفاوضات الجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتراجع الدولار.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" بأن إدارته على استعداد لزيادة الرسوم الجمركية ضد الصين لو لم تتوصل الأخيرة إلى اتفاق تجاري شامل.



وأضاف "ترامب" بأن الصين تريد التوصل إلى صفقة تجارية، لكن إدارته ستنظر فيما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

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وفي ذات السياق، أعلن "ترامب" عزم واشنطن فرض رسوم على وارداتها من الصلب البرازيلي والأرجنتيني بسبب تلاعب الدولتين اللاتينيتين في سعر الصرف.



وفي سياق آخر، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلىى 16.966 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.10 دولار وأقل سعر عند 16.895 دولار.