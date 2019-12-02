الاقتصاد

الذهب يُنهي تعاملات أولى جلسات ديسمبر على انخفاض

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم - أول جلسة من ديسمبر/كانون الأول - ررغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجدد القلق التجاري بين واشنطن وبكين.


وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم عن استعداد إدارته لفرض المزيد من الرسوم الجمركية ضد الصين لو لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مشددا على أن بكين هي من تريد صفقة تجارية.

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وألمح "ترامب" إلى وجود عقبات في المفاوضات التجارية مع الصين خاصة بعد توقيع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون يدعم المتظاهرين في هونج كونج مما أثار سخط الحكومة في بكين.


وفي سياق آخر، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.


وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% وأغلق المعدن النفيس عند 1469.20 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1471.7 دولار وأقل سعر عند 1459.8 دولار.

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