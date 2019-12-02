شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط .. وتوقعات بمزيد من خفط الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

صعدت عقود النفط حوالي واحد في المئة اليوم الاثنين بفعل تلميحات إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها قد يوافقون على تعميق تخفيضات انتاجية أثناء اجتماع هذا الأسبوع، بينما أشارت بيانات عن تزايد نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى طلب أقوى.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود الأكثر نشاطا تسليم فبراير شباط 43 سنتا أو 0.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.92 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 79 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتغلق عند 55.96 دولار للبرميل.

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وتراجعت اسعار النفط من مستويات أكثر ارتفاعا سجلتها أثناء الجلسة مع هبوط بورصة وول ستريت بعد بيانات أظهرت أن نشاط المصانع في الولايات المتحدة انكمش في نوفمبر وبعد إعلان مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لإعادة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين.

وقال مصدران إن من المتوقع أن تمدد أوبك ومنتجون متحالفون معها، من بينهم روسيا، هذا الأسبوع على تمديد تخفيضات انتاجية وقد يقررون خفضا اضافيا بواقع 400 ألف برميل يوميا أو أكثر. وسيجتمع وزراء أوبك في فيينا يوم الخميس بينما ستعقد مجموعة (أوبك+) الأوسع اجتماعا يوم الجمعة.

وقال مصدر في أوبك "هناك مناقشة تجري حول خفض أعمق" مشيرا إلى توقعات "بزيادة كبيرة في المخزونات في النصف الأول من العام.. نحتاج إلى أن نراقب ذلك".