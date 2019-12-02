شكرا لقرائتكم خبر عن تاون جاس تسيطر على كسر خط غاز بميدان سفير والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الشركة في بيان لها – اليوم الأثنين – أنه ورد بلاغ في تمام الساعه الثانية عشر والربع ظهرًا بكسر خط للغاز نتيجة أعمال التطوير بالمنطقة، وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ، وتم غلق المحبس المغذي للخط وبدء عمليات الإصلاح ، وتم تدفيع الغاز مرة أخرى وتشغيل المحطة.
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