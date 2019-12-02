شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية مستقرة عند الفتح مع إعادة فرض ترامب رسوم واردات المعادن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الأسهم الأمريكية فى معظمها عند الفتح اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيعيد فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين ومع تجاهل المستثمرين زيادة مفاجئة فى نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني.
وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسى جلسة التداول فى بورصة وول ستريت مرتفعا 2.87 نقطة، 0.09%، إلى 3143.85 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 7.37 نقطة، أيضا 0.09%، إلى 8672.85 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 58.33 نقطة، أو 0.21%، عند الفتح إلى 28109.74 نقطة.
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