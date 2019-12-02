شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض متأثراً بالقلق بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" والتي أثارت المخاوف مجددا بشأن المفاوضات التجارية.



وذكر "ترامب" بأن بلاده على استعداد لتجديد زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من الصين لو لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مشيرا إلى أن بكين تريد صفقة تجارية، لكن الفترة المقبلة ستوضح ما يحدث.



وأضاف "ترامب" بأن توقيعه على قانون دعم المتظاهرين في هونج كونج ربما أثر سلبا على المحادثات التجارية مع الصين.

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هذا، وأوضح الرئيس الأمريكي بأنه قرر فرض رسوم جمركية على واردات واشنطن من الصلب من دولتي البرازيل والأرجنتين.



وأرجع "ترامب" هذا القرار إلى تلاعب البرازيل والأرجنتين في سعر صرف عملتيهما الريال والبيزو في مواجهة الدولار الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.