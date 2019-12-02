شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقلص مكاسبها متأثرةً بعودة المخاوف التجارية إلى الواجهة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل ترقب اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع، لكنها قلصت مكاسبها بعد تجدد القلق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن توقيعه على قانون دعم المتظاهرين في هونج كونج أثر سلبيا على سير المفاوضات التجارية مع الصين.



وأوضح وزير التجارة في واشنطن بأن إدارة "ترامب" ربما تزيد الرسوم الجمركية ضد الصين لو لم يكن هناك اتفاق تجاري.

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ومن المنتظر هذا الأسبوع عقد اتفاق بين مندوبي "أوبك" والمنتجين المستقلين في العاصمة النمساوية "فيينا" لبحث اتفاق خفض الإنتاج وسط توقعات بزيادة حجم الخفض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 56.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.6 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.2% إلى 61.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.09 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.