شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي على الرغم من صدور بيانات ضعيفة فضلا عن تصريحات سلبية من الرئيس "دونالد ترامب" بشان المفاوضات التجارية.



وأوضح "ترامب" بأن الصين تريد التوصل إلى صفقة تجارية بالفعل مع واشنطن، لكن إدارته سترى القرار حول ذلك.



وأفاد وزير التجارة في الولايات المتحدة "ويلبر روس" بأن إدارة "ترامب" سوف تزيد الرسوم الجمركية ضد الصين إذا لم يكن هناق اتفاق تجاري.

Advertisements



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض الموافقات على البناء في أستراليا بنسبة 8.1% في الشهر الماضي، بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 1%.



وتراجعت أيضا الأرباح التشغيلية للشركات الاسترالية بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 1%، فيما تراجعت أسعار السلع بنسبة 5% خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6819، وسجل أعلى سعر عند 0.6823 وأقل سعر عند 0.676.