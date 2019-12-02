شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليهاجم مستوى 1.1065 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستعادة الاتجاه الصاعد من جديد، ونحتاج لمراقبة إغلاق الشمعة اليومية بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن تأكيد الاختراق سيقود الزوج لتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 1.1180 على المدى القريب.

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