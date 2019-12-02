شكرا لقرائتكم خبر عن 144 مليار ريال قيمة اكتتاب المؤسسات في أرامكو والان نبدء بالتفاصيل
وكان اكتتاب الأفراد قد بدأ في 17 نوفمبر الماضي، وانتهى الخميس الماضي، فيما بلغ عدد المكتتبين نحو 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي 1.48 مليار سهم، بقيمة 47.4 مليار ريال.
وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر بالنسبة للمؤسسات -التي بدأت في 17 نوفمبر الماضي- إلى غدٍ الأربعاء، فيما يعلن سعر الطرح النهائي للأسهم الخميس 5 ديسمبر، على أن يكون رد الفائض في 12 من الشهر الحالي، إن وجد.
ويبدأ تداول الأسهم بعد استيفاء المتطلبات وانتهاء الإجراءات النظامية. وكانت الشركة قد طرحت 1.5% من إجمالي أسهمها للاكتتاب، ما يعادل 3 مليارات سهم للاكتتاب، وتم تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 30 و32 ريالا.
ويعد اكتتاب أرامكو الأكبر عالميًا، إذ سيتجاوز الطرح شركة «علي بابا» الصينية، الذي تم في 2014، وبلغت قيمته نحو 21.77 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يضاعف اكتتاب عملاق النفط العالمي حجم سوق الأسهم المحلي، خاصة مع الإقبال الكثيف على الأسهم، نظرًا لثبات التوزيعات النقدية لمدة خمس سنوات مقبلة، وتوزيع الشركة أرباحًا تقدر بـ75 مليار دولار في العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر 144 مليار ريال قيمة اكتتاب المؤسسات في أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.