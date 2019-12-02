شكرا لقرائتكم خبر عن 144 مليار ريال قيمة اكتتاب المؤسسات في أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

كشف المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسون لاكتتاب أرامكو السعودية «سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية»، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الخمسة عشر الأولى، التي بلغت نحو 144.2 مليار ريال، بإجمالي 4.55 مليار سهم.

وكان اكتتاب الأفراد قد بدأ في 17 نوفمبر الماضي، وانتهى الخميس الماضي، فيما بلغ عدد المكتتبين نحو 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي 1.48 مليار سهم، بقيمة 47.4 مليار ريال.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر بالنسبة للمؤسسات -التي بدأت في 17 نوفمبر الماضي- إلى غدٍ الأربعاء، فيما يعلن سعر الطرح النهائي للأسهم الخميس 5 ديسمبر، على أن يكون رد الفائض في 12 من الشهر الحالي، إن وجد.

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ويبدأ تداول الأسهم بعد استيفاء المتطلبات وانتهاء الإجراءات النظامية. وكانت الشركة قد طرحت 1.5% من إجمالي أسهمها للاكتتاب، ما يعادل 3 مليارات سهم للاكتتاب، وتم تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 30 و32 ريالا.

ويعد اكتتاب أرامكو الأكبر عالميًا، إذ سيتجاوز الطرح شركة «علي بابا» الصينية، الذي تم في 2014، وبلغت قيمته نحو 21.77 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يضاعف اكتتاب عملاق النفط العالمي حجم سوق الأسهم المحلي، خاصة مع الإقبال الكثيف على الأسهم، نظرًا لثبات التوزيعات النقدية لمدة خمس سنوات مقبلة، وتوزيع الشركة أرباحًا تقدر بـ75 مليار دولار في العام المقبل.