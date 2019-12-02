شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت توقع عقد تطوير معمل تكرير النصر باستثمارات 455 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة بتروجت إحدى شركات قطاع البترول عقد تنفيذ مشروع تطوير معمل تكرير النصر للبترول، حيث سيتم إنشاء عدد 3 فاصل أملاح باستثمارات 455 مليون جنيه لصالح شركة النصر لتصنيع البترول بالسويس إحدى شركات القطاع حيث سيتم تصنيع فواصل الأملاح لأول مرة بنظام الأعمال المتكاملة (EPC).

ويعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه بنظام الأعمال المتكاملة (EPC) حيث وذلك بهدف معالجة 816 طن خام يوميًا وذلك فى إطار الخطة المتكاملة لتطوير معامل التكرير التابعة لقطاع البترول.

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يذكر أن هذا المشروع يأتى فى إطار توجه وزارة البترول لرفع كفاءة المعامل والمحطات الحالية وبالشكل الذى يساهم فى تعظيم الإنتاج من تلك المحطات حيث ستشهد الفترة المقبلة تطوير عدد من المعامل المشابهة من خلال إنشاء عدد 6 فواصل أملاح جديدة لصالح كلًا من شركة السويس لتصنيع البترول وشركة اسيوط لتصنيع البترول وشركة الاسكندرية لتصنيع البترول وشركة العامرية لتصنيع البترول.

وحضر مراسم توقيع العقد المهندس أشرف الشامى نائب رئيس الهيئة للتكرير والتصنيع وكلًا من المهندس وليد لطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس محمد عبد الله – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لتصنيع البترول.