شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: مصر تمتلك قصة نجاح فى مشروع بنبان للطاقة المتجددة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف حمدى، نائب مدير البنك الدولى بمصر، أن مصر لديها قصة نجاح كبيرة تمت بالتعاون مع مؤسسات مجموعة البنك الدولى، وهى إنجاز مشروع بنبان للطاقة الجديدة والمتجددة فى أسوان.

أضافت حمدى أنه من المهم أن يعمل القطاع الخاص مع الحكومة بشكل أفضل لتحقيق الإنجاز المطلوب، لافتا أن تم من تحسين كبير فى الاقتصاد، يساعد فى جذب الاستثمار الأجنبى لمصر .

وأوضح أن البنك يساعد مصر فى العديد من القطاعات منها قطاع الصحة، والقضاء على الأمراض المزمنة مثل فيروس سى، بجانب تمويل مشروعات حماية الفقراء مثل تكافل وكرامة .

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أوضح أنه من المهم حسن إدارة المياه، على سبيل المثال تزامنا مع الأزمة مع إثيوبيا، والتى يتدخل ايضا البنك فيها من خلال المفاوضات .

وتقام الاحتفالية مساء اليوم، تحت عنوان "ماذا بعد الإصلاح الاقتصادي فى مصر؟.. نظرة مستقبلية" وتشمل عدة جلسات مدة كل منها 15 دقيقة يتحدث فيها خبراء من الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية التي تقدم رؤى اقتصادية للجمهور حول الخطوات التالية التى يتعين على الدولة اتخاذها بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب جدول أعمال المؤتمر سيكون ضمن المتحدثين رجال أعمال بارزين وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين منهم الدكتور شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس الغرفة الامريكية، وغادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمراقبة والإصلاح الإدارى، ومحمد فريد، رئيس البورصة التصريح وعدد كبير من رجال القطاع الخاص.