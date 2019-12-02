بيع 92 سيارة في معرض الرياض بقيمة 197 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق معرض الرياض للسيارات الذي اختتم فعالياته أخيرا عددا من الأرقام القياسية الكبيرة، حيث بلغ عدد السيارات المباعة في المعرض 92 سيارة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 197 مليون ريال ( 52.5 مليون دولار)، فيما تخطى عدد الحضور حاجز الـ100 ألف زائر، وذلك بحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ.

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ويعد معرض الرياض للسيارات، المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، حيث شهد المعرض خلال أيام فعالياته إقامة عروض للسيارات الكلاسيكية والسيارات النادرة، بالإضافة إلى مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة، وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وعروض الدريفت، ومونستر جام وأكاديمية الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

وضم معرض السيارات عددا من السيارات الكلاسيكية والنادرة التي لاقت إقبالا كبيرا من الحضور، للتعرف على خصائص السيارات ومميزاتها، كما استوقفتهم سيارة 2030 «التي صنعت خصيصا لمعرض الرياض للسيارات بمواصفات عالمية، وهي النسخة الوحيدة في العالم» وما تتمتع به السيارة من خصائص ومميزات فريدة من نوعها، إضافة إلى السيارات النادرة، وقطع التعديل والإكسسوارات، فضلا عن مزاد للسيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وفعاليات استهوت عشاق السيارات كعروض الدريفت، ومونستر جام وأكاديمية الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية، وتمكن معرض السيارات من كسر رقمين قياسيين في موسوعة جينيس، بكسر رقم أعلى قفزة بالمدفع البشري، بالإضافة إلى أعلى لفة هوت ويلز.

يذكر أن موسم الرياض دشن فعالياته يوم 11 أكتوبر 2019 وتمتد حتى نهاية يناير 2020، حيث يقدم لزواره فعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات، إضافة إلى استقطاب أشهر المطاعم العالمية.