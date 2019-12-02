40 جهة حكومية تحضر اجتماع لجنة توحيد جهود جذب وتسويق الاستثمارات في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت بمقر الهيئة العامة للاستثمار أولى اجتماعات اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في المملكة داخليا وخارجيا، برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وحضور عدد من المسؤولين وأكثر من 40 جهة حكومية من الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية بما في ذلك برامج تحقيق الرؤية، بالإضافة إلى أرامكو السعودية، وشركة السوق المالية السعودية «تداول».

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وشهد اللقاء مناقشة آليات انتظام جهود الجهات الحكومية على صعيد توحيد الرسائل الاتصالية والنشاطات التسويقية، وجذب وتسويق الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، تفعيلا لمقتضى الأمر السامي الذي يقضي بتشكيل لجنة في الهيئة العامة للاستثمار تعمل على إيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، من خلال توزيع المهام المنوطة بكل جهة، والخروج بنموذج حوكمة محدد وواضح، على أن تضع اللجنة آليات تنفيذ أعمالها وحوكمة اجتماعاتها، والقيام بالرفع إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتقرير ربع سنوي يتضمن أعمال اللجنة وإنجازاتها وأهم التحديات التي تواجهها والحلول اللازمة لها.

وأقر الأمر السامي منصة «استثمر في السعودية» المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار، هوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات في المملكة، فيما تواصل الهيئة من خلال هذه الهوية التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة، مما سيساهم في تعزيز الدعم والتنوع في النمو الاقتصادي بالمملكة، خصوصا في القطاعات المستهدفة.

أبرز الحضور: