227.5% تغطية حصة المؤسسات في اكتتاب أرامكو خلال 15 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغت تغطية المؤسسات لحصتها في اكتتاب أرامكو السعودية في أول 15 يوما من بدء الطرح العام للشركة 227.5%، وهو ما يعادل 2.27 مرة.

ووفقا للمستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، والذي يضم كلا من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، في بيان مشترك أمس، ضخت المؤسسات حتى نهاية اليوم الأول من ديسمبر الجاري في اكتتاب أرامكو أكثر من 144.16 مليار ريال، بإجمالي طلبات تجاوز 4.55 مليارات سهم.

وتبلغ حصة المؤسسات في طرح أرامكو ملياري سهم، تمثل نسبة 1% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ اكتتاب المؤسسات بالتزامن مع اكتتاب الأفراد في 17 نوفمبر الماضي. وتستمر فترة اكتتاب المؤسسات (عملية بناء سجل الأوامر) إلى يوم الأربعاء المقبل (4 ديسمبر 2019) حتى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت المملكة.

وذكرت «سامبا كابيتال» أن شريحة المؤسسات تشمل 5 شرائح توزعت إلى 54% للشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم، فيما شكلت الصناديق السعودية نحو 24%، والتي تشمل الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم، في حين مثلت المؤسسات الحكومية السعودية 11% من المكتتبين المؤسساتيين. وكانت النسبة الباقية 10.5% من حصة المستثمرين غير السعوديين، وتضم المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة، إضافة إلى 0.3% لمستثمرين آخرين.

وانتهى اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو الخميس الماضي (28 نوفمبر)، حيث ضخ 4.9 ملايين مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بنسبة 150%، وبمعدل مرة ونصف المرة.

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وبلغ إجمالي ما جمعته أرامكو في الخمسة عشر يوما الأولى من الاكتتاب 191.56 مليار ريال.

طلبات المؤسسات خلال 15 يوما:

القيمة : 144,164,386,788 ريالا

العدد : 4,551,643,566 سهما

اكتتاب المؤسسات:

اليوم الخامس

% 91 نسبة التغطية

58.4 طلبات المشاركة (مليار ريال)

1.82 الأسهم المكتتب بها (مليار سهم)

اليوم الخامس عشر

نسبة التغطية 227.5%

طلبات المشاركة 144.2 مليار ريال

الأسهم المكتتب بها 4.55

تفاصيل شريحة المؤسسات مليار ريال