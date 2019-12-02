شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "في ام وير" العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومى للاتصالات وشركة "في ام وير" العالمية لإنشاء أول أكاديمية إقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للتدريب على مهارات الشبكات الافتراضية وتأمينها فى مصر، وذلك لإعداد وتأهيل جيل من المدرّبين والمتدربين المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم الشركات المصرية فى جهودها لتحقيق التحول الرقمى.

يأتى ذلك فى إطار دعم رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واستراتيجيتها فى تجهيز الكوادر القادرة على قيادة منظومة التحول الرقمى المنشود، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات 2019.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندس أحمد السعدى المدير الاقليمى لشركة "في إم وير" فى منطقة مصر وشمال أفريقيا؛ وذلك بحضور المهندسة هالة الجوهري مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسى والرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

هذا وسوف يقوم المعهد القومى للاتصالات وفق هذه الاتفاقية بتوفير الدعم التقني اللازم للمدربين والمؤسسات والمعاهد الأخرى التى تنضوى تحت مظلة برنامج "أكاديمية في إم وير لتكنولوجيا المعلومات"، مما يساعد على تعزيز الوصول إلى هذا النوع من البرامج التعليمية والتدريبية، وذلك بهدف تزويد الشباب بالمهارات التقنية المطلوبة.

كما تدعم الأكاديمية الجديدة استراتيجية مصر 2030 الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتطلع من خلالها إلى تطوير قطاع الاتصالات لتحقيق أقصى قدر من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي. كما ستعمل الأكاديمية على إيجاد نموذج تعليمي متخصص بتقنيات " في إم وير" ستنتهجه عدد من الهيئات الأكاديمية، والمؤسسات غير الربحية، والجهات الحكومية.

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و قالت الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات "إن هذا الاتفاق يدعم طلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر بالتدريب المهنى اللازم لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل التنافسى، كما سيحفز الخبرات والكفاءات المحلية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعتبر مصر مركزاً مزدهراً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يؤهلها لتزويد القارة الإفريقية بأفضل الكفاءات التقنية المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات.

من جانبه، قال المهندس احمد السعدى، المدير الاقليمى لشركة "في إم وير " فى منطقة مصر وشمال أفريقيا "نحن متحمسون للمساعدة فى دعم تطلعات وأهداف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر من خلال تعزيز قدرات وإمكانيات الطلاب المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز معرفتهم بحلول "فى إم وير".

جدير بالذكر أن شركة " في إم وير " العالمية هى شركة أمريكية تدعم برمجياتها أكبر البنى التحتية الرقمية حول العالم وأكثرها تعقيدا، وتوفر الحلول السحابية وحلول الشبكات وحلول فضاء العمل الرقمى التى توفرها الشركة ليستفيد منها عملائها حول العالم.