شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الاثنين..المالية: مصر قفزت 55 مركزًا بمؤشر شفافية الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الاثنين، ومن أهمها، تصريحات الوزراء على هامش فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها لكنها مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة من كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، والمؤسسة المصرفية بقيادة البنك المركزي.

وإلى أهم عناوين الأخبار الاقتصادية اليوم:

وزير الاتصالات: تحويل مصر لدولة رقمية مسئولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها لكنها مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة من كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، والمؤسسة المصرفية بقيادة البنك المركزي.

وزير النقل: 400 قطار تنقل 900 ألف مواطن يوميًا.. ونستهدف نقل مليون قريبًا

كشف وزير النقل عن العدد الحقيقي التي تمتلكه السكة الحديد الذي لا يتجاوز 400 قطار، بخلاف الشائع وهو 800 قطار، مشيرا إلى أن القطارات تنقل ما بين 800 إلى900 ألف مواطن يوميًا، وأن 90% من التشغيل الفعلي للقطارات يستطيع القضاء على كل مشكلات السكة الحديد، وأن الهيئة تستهدف نقل مليون مواطن يوميًا.

Advertisements

المالية: مصر قفزت 55 مركزًا بمؤشر شفافية الموازنة والـ18 بمعايير المحاسبة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قفزت 55 مركزًا بمؤشر شفافية الموازنة، و18 مركزًا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا، مما أسهم في الرصد الدقيق لحظة بلحظة للتدفقات المالية؛ سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.

التخطيط: هدف الحكومة شعور المواطن بالرضا عن الآداء

أكدت الدكتور غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط ، أن محافظة بورسعيد أصبحت رقمية تزامنا مع التأمين الصحى الشامل، مما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن.

فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان يتقدم باستقالته

تقدم محمد فتحي السباعي منصور رئيس بنك التعمير والاسكان، باستقالته من مجلس إدارة البنك لظروف خاصة وتم قبول الاستقاله من قبل المجلس.