شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج مع تقليص المستثمرين مراكزهم للاستثمار في طرح أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الإثنين، مع تقليص المستثمرين مراكزهم للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، الذي تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة للبيع بما يزيد عن مرتين.

وقال المستشارون الماليون لأرامكو السعودية في بيان مشترك اليوم الاثنين إن الشركة استقطبت طلبات اكتتاب بقيمة تزيد عن 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات في طرحها العام الأولي.

ويستطيع المستثمرون من المؤسسات التقدم بطلبات اكتتاب حتى الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وقال مصدران مطلعان إن أوبك وحلفاءها يعتزمون زيادة تخفيضات إنتاج النفط وسريان الاتفاق حتى يونيو حزيران 2020 على الأقل، إذ تريد الرياض تقديم مفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج أرامكو السعودية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.9%، مع تراجع سهم مصرف الراجحي واحدا في المائة، بينما هبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.9%.

ونزل سهم لجام للرياضة 1.1%، بعدما اقترحت الشركة، التي تدير صالات ألعاب رياضية، توزيعات أرباح أقل للربع الثالث مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7%، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة على قائمته. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي واحدا في المئة، بينما هبط سهم السويدي اليكتريك 4.7%.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المحليين والعرب باعوا أسهما مصرية أكثر مما اشتروا في السوق.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.1%، مع هبوط سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.9%، بينما انخفض سهم صناعات قطر 0.5%.

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وأغلق مؤشر سوق الكويت مرتفعا 0.4%، بدعم من مكاسب أسهم البنوك. وصعد سهم بنك الكويت الوطني 0.1%.

وزاد سهم بيت التمويل الكويتي 0.8%، بعدما وافق مصرف البحرين المركزي على استحواذه على البنك الأهلي المتحد.

وأسواق الأسهم في دبي وأبوظبي مغلقة في عطلة عامة ثلاثة أيام، وتستأنف العمل في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. تراجع المؤشر 0.9% إلى 7833 نقطة.

- قطر.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 10182 نقطة.

- مصر.. هبط المؤشر 1.7% إلى 13538 نقطة.

- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 1538 نقطة.

- سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4075 نقطة.

- الكويت.. زاد المؤشر 0.4% إلى 6662 نقطة.