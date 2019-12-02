شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وزارة التخطيط :جائزة التميز الحكومى ترفع الكفاءة وتكشف السلبيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور غادة لبيب ، نائب وزيرة التخطيط ، أن الوزارة تركز على خطة الصلاح الادارى وربطها بأهداف التنمية المستدامة بحيث لا تكون بمعزل عن العالم فيما يتعلق بتحقيق التنمية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال احتفال كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، مساء اليوم، بالذكرى الثانية لإطلاق البوابة الاقتصادية Business Forward، والتي تغطي بشكل متعمق الرؤى الاقتصادية والمالية في مصر والعالم.

وأضافت لبيب ، إن الرئيس السيسى، يرعى حائزة مصر للتميز الحكومى مما يرفع من الكفاءة والقدرات ،وكشف المواطن والسلبيات التى تحتاج للتحسن مستقبلًا وهذا أمر مهم للغاية ، لافتة أن التحدى الذى يواجهنا، هو بيئة العمل الداخلية وهو ما نسعى لمواجهته سواء فى القاهرة او فى المحافظات ، وذكرت انه من المهم أن ترتبط قواعد البيانات مع بعضها البعض ،مما يؤثر إيجابيًا على كافة القطاعات والقرارات أيضًا ، ولا سيما أن قواعد البيانات شاملة .

أوضحت نائب وزير التخطيط ، أن القواعد تساعد فى كل ما يتعلق بالمجال الصحي والطبى وحتى البريد ، وهو ما يساهم فى الإنجاز والشفافية من خلال التوسع التكنولوجي مستقبلًا.

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و تقام الاحتفالية مساء اليوم، تحت عنوان "ماذا بعد الإصلاح الاقتصادي في مصر؟.. نظرة مستقبلية" وتشمل عدة جلسات مدة كل منها 15 دقيقة يتحدث فيها خبراء من الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية التي تقدم رؤى اقتصادية للجمهور حول الخطوات التالية التي يتعين على الدولة اتخاذها بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب جدول أعمال المؤتمر سيكون ضمن المتحدثين رجال أعمال بارزين وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين منهم الدكتور شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس الغرفة الامريكية ، وغادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية (EGX)، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وعدد كبير من رجال القطاع الخاص.