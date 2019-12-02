الاقتصاد

فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان يتقدم باستقالته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان يتقدم باستقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد فتحي السباعي منصور رئيس بنك التعمير والاسكان، باستقالته من مجلس إدارة البنك لظروف خاصة وتم قبول الاستقاله من قبل المجلس.

 

وقدم مجلس الإدارة لمحمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لتحمله المسئولية الكبيرة التي كانت ملقاه على عائقه طوال 16 عام منذ 2003 وحتي الآن .

Advertisements

 

وأشاد البنك بالمجهودات التي قدمها السباعى ، من دعم لبنك التعمير والإسكان، من حيث اتساع شبكة فروعه على مستوي مصر وارتفاع أرباحه على مستوي القطاع المصرفي، كما ساهم في زيادة رأس مال البنك عدة مرات، وقام بإنشاء وتطوير عدة شركات شقيقة وتابعة للبنك وساعد في تطوير ودعم نشاط التمويل العقاري بالبنك وعلى مستوي مصر حتي حصل البنك على جائزة المركز الأول للتمويل العقارى على مستوي الشرق الأوسط أكثر من 3 مرات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان يتقدم باستقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا