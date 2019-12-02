شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان يتقدم باستقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد فتحي السباعي منصور رئيس بنك التعمير والاسكان، باستقالته من مجلس إدارة البنك لظروف خاصة وتم قبول الاستقاله من قبل المجلس.

وقدم مجلس الإدارة لمحمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لتحمله المسئولية الكبيرة التي كانت ملقاه على عائقه طوال 16 عام منذ 2003 وحتي الآن .

Advertisements

وأشاد البنك بالمجهودات التي قدمها السباعى ، من دعم لبنك التعمير والإسكان، من حيث اتساع شبكة فروعه على مستوي مصر وارتفاع أرباحه على مستوي القطاع المصرفي، كما ساهم في زيادة رأس مال البنك عدة مرات، وقام بإنشاء وتطوير عدة شركات شقيقة وتابعة للبنك وساعد في تطوير ودعم نشاط التمويل العقاري بالبنك وعلى مستوي مصر حتي حصل البنك على جائزة المركز الأول للتمويل العقارى على مستوي الشرق الأوسط أكثر من 3 مرات.