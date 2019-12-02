شكرا لقرائتكم خبر عن شريف كامل: الاقتصاد المصرى من أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس الغرفة الامريكية، أن مصر تمتلك التربة الجيدة للنمو، وهى بالفعل اقتصاديا على الطريق الصحيح، لافتا أن مصر من اسرع الاقتصادات نموًا فى العالم خلال الفترة الحالية .

جاء ذلك خلال احتفال كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، بالذكرى الثانية لإطلاق البوابة الاقتصادية Business Forward، والتى تغطى بشكل متعمق الرؤى الاقتصادية والمالية فى مصر والعالم.

أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم بشكل كبير فى حل مشكلات الاقتصاد، وتوفر العملة والطاقة والبنية الأساسية، بجانب دعم الفقراء تزامنا مع إصلاح الاقتصاد من خلال تكافل وكرامة .

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أشاد بما شهدته الموازنة من خفض العجز، بجانب الحد من التضخم بالرغم من وجود مشكلة حقيقية نتيجة الزيادة السكانية، مما يصعب من توفير فرص عامل كافية للجميع .

أشار إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر الفترة المقبلة، مع القضاء على البيروقراطية، وأيضا فتح المجال للقطاع الخاص لخلق فرص العمل وتنفيذ المشروعات بعدما تجاوز الاقتصاد الفترات الحرجة وعادت السياحة لمعدلاتها الطبيعية وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير .

وتقام الاحتفالية مساء اليوم، تحت عنوان "ماذا بعد الإصلاح الاقتصادى فى مصر؟.. نظرة مستقبلية" وتشمل عدة جلسات مدة كل منها 15 دقيقة يتحدث فيها خبراء من الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية التى تقدم رؤى اقتصادية للجمهور حول الخطوات التالية التى يتعين على الدولة اتخاذها بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب جدول أعمال المؤتمر سيكون ضمن المتحدثين رجال أعمال بارزين وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين منهم الدكتور شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس الغرفة الامريكية، وغادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمراقبة والإصلاح الإدارى، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية (EGX)، ومارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى، وعدد كبير من رجال القطاع الخاص.