شكرا لقرائتكم خبر عن "المنصور" تكشف الستار عن سيارتها MG 5 الجديدة كليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - MG 5 لاعب جديد ينضم لفريق إم جي في مصر

- " المنصور إم جى أوتوموتيف " تضم MG 5 لإسطول سيارات إم جي في مصر

كشفت المنصور إم جي النقاب عن سيارتها الجديدة MG 5 السيدان الأنيقة ، والتي تعد أحدث إصدار من سيارات MG الشهيرة التي حققت نجاحا كبيرا في السوق المصري منذ طرحها تحت راية وكيلها الجديد ، معلنة بذلك عن لاعب جديد ينضم لفريق MG في السوق المصري .

وجاءت MG5 الجديدة بتصميم رياضي أنيق يتسم بالإنسيابية مصحوبا بأبعاد تتفوق على جميع منافسيها وحصلت السيارة الجديدة على أحدث تكنولوجيا صناعة السيارات في العالم ويتجلى ذلك في الأمكانيات والكماليات التي تتمتع بها السيارة الجديدة .

MG 5 محركا يعطي آداءا إستثنائيا

جاءت MG 5 تحمل محركا قويا 1500 سي سي 4 سلندر يولد قوة قدرها 120 حصان مزود بناقل حركة CVT أوتوماتيك وتصل السرعة القصوى للسيارة 185كم / ساعة ، تعمل السيارة بوقود " بنزين 92" وتستهلك 5.7 لتر / 100 كم .

MG 5 .. 5 نجوم في إختبارات الأمان

حصلت MG 5 على 5 نجوم في إختبارات الأمان N CAP C وذلك لإحتوائها على 6 وسائد هوائية ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS وحساسات ركن، نظام فرامل EPS و نظام ESP و فرامل يد كهربائية ، ما يبرز إهتمام الصانع العملاق بأمان قائد السيارة ومن معه .

MG 5 كماليات تحقق لك الرفاهية على الطريق

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زودت MG 5 بباقة من الكماليات التي تضمن الرفاهية للسائق والركاب ، يمكن الدخول إلى السيارة بدون مفتاح وتم تزويدها بزر إيقاف وتشغيل المحرك و حصلت السيارة على عجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، و شاشة تاتش قياس .110 إنش نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكمبيوتر رحلات ، ومثبت سرعة ومقاعد مكسوة بالجلد كما يوجد بها كرسي السائق يعمل في 6 وضعيات كهربائيا وكاميرا خلفية 360 وفتحة سقف كهربائية وإضاءة ليد وجنوط سبور مقاس 16 .

MG 5 أبعاد أكبر من المنافسين

جاءت MG 5 بأبعاد أكبر من منافسيها حيث يبلغ عرض السيارة 1818 مم ، كما يبلغ الطول بين قاعدتي العجلات 2680 مم، ويبغ الطول الكلي 4601 مم ، ويبلغ إرتفاع السيارة 1489 مم

3 فئات تناسب إحتياجاتك

تم تجهيز MG 5 بـ 3 فئات ، يبلغ سعر الفئة الاولى 209.990 ألف جنيها، فيما يبلغ سعر الفئة الثانية 229.990 ألف جنيها، ويبلغ سعر الفئة الثالثة 239.990 ألف جنيها .

MG 5 ضمان ذهبي من المنصور إم جي

يحصل عملاء MG 5 على ضمان ذهبي 6 سنوات أو 150 ألف كم أيها أقرب .