شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: هدف الحكومة شعور المواطن بالرضا عن الآداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط ، أن محافظة بورسعيد أصبحت رقمية تزامنا مع التأمين الصحى الشامل، مما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن.

جاء ذلك خلال احتفال كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، بالذكرى الثانية لإطلاق البوابة الاقتصادية Business Forward، والتي تغطي بشكل متعمق الرؤى الاقتصادية والمالية في مصر والعالم.

أضافت لبيب انه يمكن قياس ذلك من خلال جائزة التميز الحكومى، علاوة على أن الرقمنة تقضى على الفساد والبيروقراطية، لافتة إلى التركيز على رقمنة 5 محافظات، مؤكدة إننا نركز على حماية مرافق الدولة ،وتحسبن ادارة مواردها ،وسبل تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وتحقيق رضا المواطن كهدف نسعى الى تحقيقه حاليا.

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واستعرضت نائب وزيرة التخطيط فى تقرير مصور تم عرضه، تطور النمو فى مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة وما حققه الاقتصاد من معدلات نمو عالية الفترة الحالية.

وتقام الاحتفالية مساء اليوم، تحت عنوان "ماذا بعد الإصلاح الاقتصادي في مصر؟.. نظرة مستقبلية" وتشمل عدة جلسات مدة كل منها 15 دقيقة يتحدث فيها خبراء من الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية التي تقدم رؤى اقتصادية للجمهور حول الخطوات التالية التي يتعين على الدولة اتخاذها بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب جدول أعمال المؤتمر سيكون ضمن المتحدثين رجال أعمال بارزين وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين منهم الدكتور شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس الغرفة الامريكية ، وغادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري ، وعدد كبير من رجال القطاع الخاص.