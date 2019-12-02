وزير الاتصالات يشهد مذكرتى تعاون للتحول الرقمى مع NEC العالمية وشركة "وظف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة أن اى سي-NEC العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات بشأن التعاون فى مجال الاقتصاد الرقمى والتحول الرقمى، وإنشاء مركز تميز للشركة فى مصر كمركز إقليمى لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توظيف الكفاءات المصرية الماهرة بالتعاون مع "ايتيدا" لتطوير وتعزيز أعمال الشركة فى المنطقة. جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين "ايتيدا" وشركة NECالعالمية فى مجالات بناء القدرات ومشاركة أفضل الممارسات، وتبادل المعلومات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل حلول مراكز البيانات وحلول البنية التحتية للشبكات. وقع مذكرة التفاهم المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، و توموكى ناكا المدير التنفيذى لشركة أن اى سي-NEC للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن سيجورو كوندو مدير قطاع الاتصالات اللاسلكية بشركة أن اى سي-NEC العالمية. Advertisements كما شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "وظف" لدعم الشركات الناشئة المحتضنة بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال. وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم شركة "وظف" بإتاحة باقة من خدماتها المتخصصة للشركات الناشئة المحتضنة بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا". وتضم خدمات الشركة التى طورتها تحت اسم “Starter Pack” الإعلان عن الوظائف التى تحتاجها الشركات الناشئة عبر منصتها الإلكترونية المتخصّصة فى التوظيف، وكذلك عمليات انتقاء أفضل المرشحين للوظيفة، وأيضًا دعوة المرشحين المحتملين لتلك الوظائف. كما ستقوم الشركة أيضًا بإتاحة خدمة إعلان الشركات الناشئة عن برامج ومنح التدريب والوصول غير المحدود للفئات المحتملة من الطلاب وحديثى التخرج، كما ستقوم الشركة برعاية معارض وأنشطة التوظيف الخاصة بمركز "تيك" وخاصة تلك التى سيتم تنفيذها بمراكز الإبداع الجديدة، ومراكز الإبداع بالإسماعيلية، والمنصورة، وأسوان وكذلك بفرع المركز بالقرية الذكية، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل وخدمات التوجيه للشركات الناشئة على الموضوعات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والحصول على المهارات الملائمة وإداراته، وكذلك توفير التدريب المهنى لسفراء الإبداع بالمركز. وقع مذكرة التفاهم المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والمهندس أمير شريف الرئيس التنفيذى لشركة "وظف".

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