شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا خلال الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" تباطؤ نمو نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.
وانخفض مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 48.1 نقطة في الشهر الماضي من 48.3 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول، في حين توقع محللون القراءة 49.2 نقطة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجددت فيه الشكوك خلال الشهر الماضي بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
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