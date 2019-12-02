شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا خلال الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" تباطؤ نمو نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.



وانخفض مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 48.1 نقطة في الشهر الماضي من 48.3 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول، في حين توقع محللون القراءة 49.2 نقطة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تجددت فيه الشكوك خلال الشهر الماضي بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.