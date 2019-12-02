شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي الأولى للاستثمار" توقع عقد تسوية مع "المزايا القابضة" لتخفيض جزء من مديونيتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دبي الأولى للاستثمار عن قيامها بتوقيع عقد تسوية مع شركة المزايا القابضة، وذلك بتخفيض جزء من مديونيتها لها بمبلغ 1.341 مليون دينار، مُقابل نقل ملكية عدد 24.383 مليون سهم من أسهم شركة المزايا القابضة.

وأفادت دبي للاستثمار، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الإثنين، بأن عملية التسوية سينتج عنها تخفيض الحساب الجاري بين الشركتين بمبلغ قدره 1.341 مليون دينار، والذي سيتم إدراجه بالبيانات المالية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة المزايا القابضة تحولت لتكبد خسائر بقيمة 3.91 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.82 مليون دينار

كذلك تراجعت أرباح شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنسبة 99.7% إلى 4.46 ألف دينار، مقارنة بأرباح بلغت 1.66 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الماضي.