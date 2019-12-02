12.8 مليار درهم محفظة «دبي لصناعات الطيران»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران أمس عن تحقيق إنجاز لافت من حيث حجم نمو محفظة إدارة طائراتها التي بلغت قيمتها بما في ذلك عقود إدارة محافظ مستثمري الطرف الثالث، 3.5 مليار دولار (12.8 مليار درهم).

فمنذ الإعلان عن خدمات مستثمري الطيران في يناير/ كانون الثاني 2018، طورت الشركة أسطول طائراتها المدارة ليرتفع إلى أكثر من 2.5 مليار دولار حالياً، حيث تدير أربع طائرات بنظام الأسهم المدعومة بالأصول بالإضافة إلى طائرات لعدة شركاء من المستثمرين.

وبعد توقيع أحدث اتفاقية لبيع المحافظ التي تم الإعلان عنها في أكتوبر، نما عدد طائرات الأسطول المدارة من قبل دبي لصناعات الطيران إلى 75 طائرة. وسوف تستمر الشركة في بناء أسطولها المدار بحيث تفي بالتزاماتها تجاه العملاء المستثمرين، ما يرفع قيمة الأسطول المدار إلى 3.5 مليار دولار ويرفع عدد طائراته إلى 125 طائرة في الأشهر المقبلة.

وتدير «دبي لصناعات الطيران» طائرات الطرف الثالث من خلال كامل طاقات منصتها العالمية الفعالة، وتقدم أيضًا للمستثمرين منتج خدمة يركز على المستثمرين بنظام الإدارة المتطور الذي يوفر لهم نقطة اتصال واحدة مكرسة للدفاع عن مصالحهم عبر منصة دبي لصناعات الطيران الموسعة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: «تلقى خدمات الأسهم المدعومة بالأصول في إدارة طائرات المستثمرين لدى شركة دبي لصناعات الطيران إقبالاً واسعاً في مجتمع المستثمرين العالمي باعتبارها المنتج الحقيقي الوحيد لخدمة مستثمري الطائرات الذي تقدمه شركة تأجير كبيرة بهذا الحجم. وستبقى دبي لصناعات الطيران ملتزمة بالاستجابة لاحتياجات المستثمرين المتغيرة، مع رؤية واضحة لأسطول مدار يكبر باستمرار، إلى جانب أسطولها المملوك لها. وتتوقع الشركة أن يبلغ حجم محفظة الطائرات المدارة لطرف ثالث 5 مليارات دولار».