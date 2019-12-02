110 مليارات دولار إنفاق الشركات اليابانية في الربع الثالث بنمو 7.1%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة اليابانية أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد، ارتفعت 7.1% لتصل إلى 12.1 تريليون ين (110 مليارات دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أن المبيعات تراجعت 2.6% إلى 349.5 تريليون ين في هذا الربع من العام، في أول انخفاض منذ ثلاث سنوات وسط نزاعات تجارية بين الاقتصادات الكبرى.

وقالت الوزارة إن الأرباح قبل احتساب الضرائب انخفضت بنسبة 5.3%، لتصل إلى 17.3 تريليون ين، في انخفاض للشهر الثاني على التوالي.

كما أظهر التقرير ارتفاع الاحتياطيات الداخلية للشركات بنسبة 0.8% ليسجل 471 تريليون ين في هذا الربع، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف الميزانية الوطنية لليابان.

ولطالما واجهت الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة، انتقادات، لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي، التي يتقاضى أصحابها رواتب ضئيلة في معظم الحالات.

وارتفعت الاحتياطيات الداخلية بحوالي 70%، في ظل حكومة اليابان المؤيدة لرجال الأعمال برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2012.