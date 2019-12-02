شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر الأوروبي».. رسوم على الطائرات والسفن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكشف المفوضية الأوروبية في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن تفاصيل خطة «الاتفاق الأخضر»، والذي يتضمن فرض مزيد من الرسوم على الانبعاثات الصادرة عن خطوط الطيران والسفن، بحسب ما ذكرته صحيفة «دير شتاندارد» النمساوية عن مسودة الخطة.
ونقلت «بلومبيرج»، الاثنين عن الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي يبحث أيضاً ما إذا كان سيتم تطبيق قواعد وثيقة الانبعاثات الكربونية على الشاحنات.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم طرق على السيارات الخاصة، بحسب حجم السيارة. وتأتي الخطة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخل التكتل بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، وأن يصبح الاتحاد «محايداً مناخياً» بحلول عام 2050.
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