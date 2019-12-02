شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات السويسرية تربح 3 آلاف دولار عن كل طالب متدرب سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجني الشركات في سويسرا أرباحاً بقيمة تتجاوز 3 آلاف فرنك سويسري (ما يعادل 3 آلاف دولار أمريكي) سنوياً مقابل تدريب كل طالب لديها، وفقاً لدراسة ظهرت مؤخراً ، حسبما نشر موقع سويس انفو .

وأضافت الدراسة التي اجراها مرصد التعليم والتدريب المهني التابع للمعهد الفدرالي السويسري للتعليم والتدريب المهني ان الشركات تجني فوائد أكثر، عندما تدرب الطلبة داخل أروقتها بدلاً من توظيف أشخاصاً من خارج المؤسسة.

حيث يسمح نظام التعليم المهني المزدوج في سويسرا الجمع بين التعليم والتدريب المهني في شركة مضيفة، كما يسلك مسار التعليم المهني سنوياً ما يقرب من ثلثي خريجي المدارس، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 سنة. لذلك تحرص السلطات السويسرية على تعزيز التدريب المهني داخل الشركات.

وشاركت أكثر من 5700 شركة لديها برامج للتدريب المهني وأكثر من 4000 شركة لا تقدم التدريب المهني في الدراسة الاستقصائية على شبكة الإنترنت حول فائدة استثمار الشركات في تدريب التلاميذ لمدة ثلاث وأربع سنوات.

Advertisements

وبلغت التكاليف الإجمالية للتدريب المهني بجميع أنواعها في المتوسط 28.070 فرنك سويسري سنوياً. وشملت هذه الميزانية رواتب المتدربين - وهي منخفضة بشكل عام - وكذلك تكاليف التوظيف والموارد البشرية والمعدات والمواد.

وبلغ صافي فائدة الشركات من التدريب المهني في المتوسط 31240 فرنك سويسري سنوياً. في المجمل، أبلغت ثلثا الشركات عن فائدة صافية، لكن باقي الشركات أنفقت على التدريب أكثر مما ربحت.

و ارجعت الدراسة السبب في ذلك الى أن تكلفة التدريب تختلف من مجال لآخر. فالتدريب المهني في مجال الطلاء والديكور أقل كلفة من التخصص في تكنولوجيا المعلومات أو استخدام الآلات ذات التقنية العالية أو المعقدة. فالتدريب في هذين المجالين يتطلب الكثير من التدريب الإضافي، ولكن الشركات تقوم بتعيين المتدربين لاحقاً في كثير من الأحيان، ما يعود بالنفع عليها،.