الارشيف / الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بفعل تصريحات ترامب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بفعل تصريحات ترامب والان نبدء بالتفاصيل

استقرت الأسهم الأمريكية في معظمها عند الفتح اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيعيد فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين ومع تجاهل المستثمرين زيادة مفاجئة في نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 2.87 نقطة، 0.09 بالمئة، إلى 3143.85 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 7.37 نقطة، أيضا 0.09 بالمئة، إلى 8672.85 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 58.33 نقطة، أو 0.21 بالمئة، عند الفتح إلى 28109.74 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بفعل تصريحات ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا