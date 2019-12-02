شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بفعل تصريحات ترامب والان نبدء بالتفاصيل

استقرت الأسهم الأمريكية في معظمها عند الفتح اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيعيد فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين ومع تجاهل المستثمرين زيادة مفاجئة في نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 2.87 نقطة، 0.09 بالمئة، إلى 3143.85 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 7.37 نقطة، أيضا 0.09 بالمئة، إلى 8672.85 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 58.33 نقطة، أو 0.21 بالمئة، عند الفتح إلى 28109.74 نقطة.