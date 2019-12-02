شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بفعل تصريحات ترامب والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 2.87 نقطة، 0.09 بالمئة، إلى 3143.85 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 7.37 نقطة، أيضا 0.09 بالمئة، إلى 8672.85 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 58.33 نقطة، أو 0.21 بالمئة، عند الفتح إلى 28109.74 نقطة.
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