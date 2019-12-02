شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البنك المركزى الأوروبى: النمو فى منطقة اليورو ما زال ضعيفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى الجديدة كريستين لاجارد، اليوم الاثنين، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيف لكن الاستهلاك يبقى متماسكا فيما تواصل السياسة النقدية للبنك المركزي تقديم دعم.
وأبلغت لاجارد البرلمان الأوروبي في أول جلسة استماع منذ أن تولت قيادة المركزى الأوروبى قبل شهر "النمو في منطقة اليورو يبقى ضعيفا".
"مع هذا، فإن الاستهلاك متماسك بشكل جيد إلى حد كبير: أوضاع سوق العمل مستمرة في التحسن وهو ما يشجع المستهلكين على الاحتفاظ بالثقة ومواصلة الانفاق".
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