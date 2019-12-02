شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بدمياط تعلن تفاصيل أول Damietta white friday للأثاث والحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الغرفة التجارية بدمياط اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تنظيم فاعليات "الجمعه البيضاء" بدمياط ( Damietta white friday ) وهو الحدث الذى يبدأ فى النصف الثانى من ديسمبر وحتى الجمعة الأولى من يناير 2020، والذى يستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى من خلال العديد من الخصومات والعروض التى ستقدمها المعارض المشتركة بالحدث، بالإضافة إلى خصومات أخرى فى قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والحلويات، الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة.

وقال محمد الزينى ،عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أن هذه الفعاليات تقام تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبالتعاون بين الغرفة التجارية وشعبة منتجى وتجار الأثاث.

وأوضح سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، أن هناك خدمات كثيرة ستقدم من خلال أول "وايت_فرايداى " بمحافظة دمياط سيستفيد منها زائر دمياط من خصومات على الأثاث الدمياطى وحلويات دمياط وأسماك دمياط، ويستمتع بأكبر خصومات وتخفيضات على كل المنتجات التى تشتهر بها بدمياط.

وكشف الجحر ، أن الفعاليات لن تكون يوم الجمعة فقط ولكن ستكون الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، بداية من الأسبوع الثالث من ديسمبر من الخميس 19 والجمعة 20 والسبت 21 ديسمبر، مضيفا أن هناك خصومات حقيقية وعروض استثنائية من مختلف معارض الأثاث والحلويات والمطاعم والفنادق.

Advertisements

وقال محمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك لبحث إيجاد سبل تسويقية جديدة للترويج للأثاث الدمياطى على المستويين المحلى و الدولى .

وأكد الزينى، أن تلك المبادرة تستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى من خلال العديد من الخصومات والعروض التى ستقدمها المعارض المشتركة بالحدث، بالإضافة إلى خصومات أخرى فى قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والحلويات الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة، ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظ على النهوض بالمنتج الدمياطى، وفتح آفاق تصديرية جديدة تلبى احتياجات السوق العالمى .



اجتماع الغرفة التجارية