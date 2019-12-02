شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحا 21.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6034.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحاً 28.4 نقطة ليغلق عند مستوى 6661.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% رابحاً 8.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4799.01 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 238.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون دينار كويتى عبر 9738 صفقة. Advertisements وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%. وجاء سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.07%، تليه الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 10%، ثم الشركة الوطنية العقارية بنسبة 9.55%، فيما تصدر سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 8.68%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 8.41%.

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