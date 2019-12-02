الاقتصاد

بيت التمويل الكويتى يحصل على موافقة المركزى البحرينى للاستحواذ على البنك الأهلى المتحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد، ببورصة البحرين، بنسبة 0.88% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، رابحا 0.008 درهم ليغلق عند مستوى 0.920 دولار، وبلغ حجم التداول على السهم 1.2 مليون سهم بقيمة 416 ألف درهم.

 

وجاء ذلك بعدما أعلن البنك الأهلي المتحد، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الاثنين، عن حصول شركة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، على موافقة مصرف البحرين المركزى فى إجراءات الاستحواذ على البنك.

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