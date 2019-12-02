شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الكويتى يحصل على موافقة المركزى البحرينى للاستحواذ على البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك بعدما أعلن البنك الأهلي المتحد، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الاثنين، عن حصول شركة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، على موافقة مصرف البحرين المركزى فى إجراءات الاستحواذ على البنك.
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